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Экс-игрок "Зенита" Мейра: Семак сможет возглавить европейскую команду

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Экс-игрок «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о профессиональных навыках действующего главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.
Фото: cdn.spbdnevnik.ru
Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о профессиональных возможностях действующего главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака. По словам португальского спортсмена, Семак является одним из лучших специалистов в России. Мейра считает, что российский тренер готов к работе в европейском футболе, так как он уже выиграл немало титулов на родине.

«После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в РПЛ, он успешный специалист», - передает слова Мейры «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За свою тренерскую деятельность на посту наставника «сине-бело-голубых» российский специалист смог 5 раз завоевать золотые медали РПЛ, 4 раза стать обладателем Суперкубка России и однажды одержать викторию в Кубке России.

Зенит Семак
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