Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о профессиональных возможностях действующего главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака. По словам португальского спортсмена, Семак является одним из лучших специалистов в России. Мейра считает, что российский тренер готов к работе в европейском футболе, так как он уже выиграл немало титулов на родине.
«После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в РПЛ, он успешный специалист», - передает слова Мейры «РБ Спорт».
Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За свою тренерскую деятельность на посту наставника «сине-бело-голубых» российский специалист смог 5 раз завоевать золотые медали РПЛ, 4 раза стать обладателем Суперкубка России и однажды одержать викторию в Кубке России.
Экс-игрок "Зенита" Мейра: Семак сможет возглавить европейскую команду
Экс-игрок «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о профессиональных навыках действующего главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.
Фото: cdn.spbdnevnik.ru