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Отец форварда "Краснодара" Кокшарова: Россия — наша родина. Не хочу, чтобы сын играл за Словению

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Экс-капитан сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров, отец нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова, прокомментировал слухи о возможном выступлении своего сына за сборную Словении.
Фото: "Чемпионат"
"Противно читать, что Саша может выступать за сборную Словении. Люди домысливают какие-то странные вещи. Я сказал сыну: "Сань, мне тоже поступали предложения играть за сборную Словении. Но я отказался, Россия - наша родина. Хочу, чтобы ты тоже играл за сборную России". Знаете, что он мне ответил? "Да, пап, я тоже этого очень хочу". Всё. Мелкие диванные эксперты делают гадкие вбросы", - заявил Кокшаров-старший.

19-летний воспитанник "Краснодара" Александр Кокшаров родился в городе Целе в Словении и имеет право выступать за сборную этой страны. В текущем сезоне Кокшаров 6 раз появился на поле в составе взрослой команды "Краснодара" в матчах РПЛ. Еще 3 игры за "быков" футболист провел в Кубке России. Всего в сезоне на его счету 2 гола и 1 голевая передача.

Отец футболиста провел 13 лет своей гандбольной карьеры в Словении.

Источник: "Sport 24"

Краснодар Кокшаров Сборная России Сборная Словении
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