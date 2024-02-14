"Противно читать, что Саша может выступать за сборную Словении. Люди домысливают какие-то странные вещи. Я сказал сыну: "Сань, мне тоже поступали предложения играть за сборную Словении. Но я отказался, Россия - наша родина. Хочу, чтобы ты тоже играл за сборную России". Знаете, что он мне ответил? "Да, пап, я тоже этого очень хочу". Всё. Мелкие диванные эксперты делают гадкие вбросы", - заявил Кокшаров-старший.
19-летний воспитанник "Краснодара" Александр Кокшаров родился в городе Целе в Словении и имеет право выступать за сборную этой страны. В текущем сезоне Кокшаров 6 раз появился на поле в составе взрослой команды "Краснодара" в матчах РПЛ. Еще 3 игры за "быков" футболист провел в Кубке России. Всего в сезоне на его счету 2 гола и 1 голевая передача.
Отец футболиста провел 13 лет своей гандбольной карьеры в Словении.
Источник: "Sport 24"
Отец форварда "Краснодара" Кокшарова: Россия — наша родина. Не хочу, чтобы сын играл за Словению
Экс-капитан сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров, отец нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова, прокомментировал слухи о возможном выступлении своего сына за сборную Словении.
Фото: "Чемпионат"