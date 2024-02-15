"Мозес покинет "Спартак" в конце сезона. Клуб не делал игроку предложений о продлении контракта", - приводит слова агентства "Матч ТВ". Контракт игрока с московским клубом истекает по окончании текущего сезона.
В текущем сезоне Виктор Мозес провел за московский "Спартак" 13 матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.
В агентстве, которое представляет интересы Мозеса, заявили, что игрок покинет "Спартак" по окончании сезона
В агентстве ROOF, которое занимается делами полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса, сообщили, что игрок покинет клуб по окончании сезона.
Фото: ФК "Спартак"