"Допускаю, что Далер уже своё заработал в "Зените" и поехал за мечтой. Это здорово. Меня удивил выбор. "Гавр" ведь только поднялся из Лиги 2. Если бы была команда посильнее, хотя бы уровня Лиги Европы - тут я бы Далера на сто процентов поддержал. Но повторю: Кузяев давно мечтал поиграть за границей и, как мне кажется, выбрал мечту. Крутой поступок, иначе не сказать", - заявил Семенов.
Далер Кузяев покинул "Зенит" на правах свободного агента летом прошлого года. Футболист заключил двухлетний контракт с новичком французской Лиги 1 "Гавром". Таким образом, Далер Кузяев стал вторым российским футболистом в высшей Лиге Франции, составив компанию хавбеку "Монако" Александру Головину.
По итогам 21-го тура "Гавр" занимает 11-е место в чемпионате Франции. В активе команды 24 очка. Далер Кузяев принял участие в 23-х матчах в составе своей новой команды в Лиге 1 и Кубке Франции и записал на свой счет 3+1 по системе гол+пас.
Источник: "Sport 24"
Семенов - об уходе Кузяева в "Гавр": в "Зените" он своё заработал и поехал за мечтой
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов высказался о переходе полузащитника сборной России Далера Кузяева из "Зенита" в "Гавр".
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