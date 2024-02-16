– На мой взгляд, осужденный судом игрок не должен находиться в команде. “Спартаку” нужно расторгнуть контракт с Промесом, — сказала Смородская в интервью “РБ Спорт”.
Ранее стало известно о том, что нападающий московского “Спартака” Квинси Промес признан виновным по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах. Игрока красно-белых приговорили к шести годам тюрьмы.
Напомним, в июне текущего года действующее трудовое соглашение Промеса с московским “Спартаком” подойдет к концу. Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Квинси принял участие в 17 матчах. Лидеру москвичей удалось записать в собственный актив шесть голов и шесть результативных передач.
Смородская: “Спартаку” нужно расторгнуть контракт с Промесом
Экс-президент “Локомотива” Ольга Смородская высказалась о деле нападающего “Спартака” Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"