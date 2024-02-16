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Смородская: “Спартаку” нужно расторгнуть контракт с Промесом

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Экс-президент “Локомотива” Ольга Смородская высказалась о деле нападающего “Спартака” Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
– На мой взгляд, осужденный судом игрок не должен находиться в команде. “Спартаку” нужно расторгнуть контракт с Промесом, — сказала Смородская в интервью “РБ Спорт”.

Ранее стало известно о том, что нападающий московского “Спартака” Квинси Промес признан виновным по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах. Игрока красно-белых приговорили к шести годам тюрьмы.

Напомним, в июне текущего года действующее трудовое соглашение Промеса с московским “Спартаком” подойдет к концу. Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Квинси принял участие в 17 матчах. Лидеру москвичей удалось записать в собственный актив шесть голов и шесть результативных передач.

Смородская Промес Спартак
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