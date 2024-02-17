"В школе читать особо не любил, но всё равно пробегался по абзацам, чтобы потом пересказать учителю. Любовь к книгам началась, когда играл за "Шинник". Жил на базе, а там мало развлечений — интернет, тренажёры и книги. Вот так я и начал читать. Вообще, то, что футболисты мало читают — стереотип", - приводит слова Лантратова Sport24.
В текущем сезоне Лантратов провел за "Локомотив" 20 матчей, пропустил 24 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в пяти встречах. Ранее голкипер выступал за "Химки", "Балтику" и "Факел". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 3 миллиона евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков.
Голкипер "Локомотива" Лантратов: то, что футболисты мало читают - стереотип
Вратарь "Локомотива" Илья Лантратов рассказал о своей любви к чтению.
Фото: "Чемпионат"