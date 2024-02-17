"Есть клуб, есть их служба безопасности, они вполне могут проверить, насколько претензии к Промесу обоснованны. А претензии серьезные. Но учитывая, что он играет в российском клубе, тут может быть всякое. Я бы не стал так этим голландцам доверять. Это вопрос "Спартака", им с этим жить, я был бы рад, если бы эти обвинения не подтвердились", - приводит слова Милонова "РБ Спорт".
Напомним, что суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 7,5 годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков и нападание с применением холодного оружия на своего кузена. Нидерланды объявили игрока в международный розыск и пытаются добиться экстрадиции Квинси. В текущем сезоне Промес отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами в 21-ом матче за "Спартак". После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.
Депутат Госдумы Милонов - о Промесе: я был бы рад, если бы эти обвинения не подтвердились
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об уголовном деле Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"