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Агент Кутицкого: уже с третьего сбора он будет тренироваться вместе с командой

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Александра Кутицкого, рассказал о восстановлении своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Пока он не в общей группе, но, скорее всего, уже с третьего сбора будет тренироваться вместе с командой. Но я не врач, не могу точно сказать. Никто не хочет форсировать события", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

В октябре Кутицкий получил повреждение приводящей мышцы правого бедра. В текущем сезоне Александр провел за "Динамо" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 900 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от "Краснодара" на шесть очков.

Динамо Кутицкий
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