Глушаков выделил пятерых потенциальных кумиров в сборной России

- Думаю, главными кумирами для детей в сборной России можно назвать Батракова, Сафонова, Головина.
Ребята играют в Европе, многие их знают. Также назвал бы Матвея Кисляка и Данила Пруцева. Главная звезда - Головин, - передаёт слова Глушакова "РИА Новости".
В нынешнюю международную паузу Головин оформил дубль в товарищеском матче с Ираном, завершившемся победой России со счётом 2:0. Встречу с Намибией, которую россияне выиграли 6:0, хавбек пропустил из-за повреждения. 6 октября команда Валерия Карпина сыграет с Нигерией.