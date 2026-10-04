Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
1 - 0 1 0
ЛитваЗавершен
Мальта
1 - 0 1 0
АндорраЗавершен
Косово
1 - 1 1 1
АвстрияЗавершен
Ирландия
1 - 1 1 1
ИзраильЗавершен
Уэльс
0 - 1 0 1
ДанияЗавершен
Португалия
2 - 1 2 1
НорвегияЗавершен
Нидерланды
2 - 1 2 1
СербияЗавершен
Греция
0 - 0 0 0
ГерманияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Арсенал ТулаЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
БАТЭЗавершен

Глушаков выделил пятерых потенциальных кумиров в сборной России

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков назвал футболистов сборной России, которые, по его мнению, могут служить кумирами для юных болельщиков.
Фото: РФС
Главной звездой национальной команды он считает Александра Головина.

- Думаю, главными кумирами для детей в сборной России можно назвать Батракова, Сафонова, Головина.

Ребята играют в Европе, многие их знают. Также назвал бы Матвея Кисляка и Данила Пруцева. Главная звезда - Головин, - передаёт слова Глушакова "РИА Новости".

В нынешнюю международную паузу Головин оформил дубль в товарищеском матче с Ираном, завершившемся победой России со счётом 2:0. Встречу с Намибией, которую россияне выиграли 6:0, хавбек пропустил из-за повреждения. 6 октября команда Валерия Карпина сыграет с Нигерией.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится