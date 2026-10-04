Уволенный из "Родины" Диас возглавил новую команду

Испанский тренер Хуан Диас возглавил белорусский "МЛ Витебск".

Фото: РПЛ

О назначении 48-летнего специалиста сообщила пресс-служба клуба, при этом продолжительность его контракта не раскрывается.



Предыдущим местом работы Диаса была московская "Родина", которую он покинул в сентябре. В "МЛ Витебск" он сменил российского тренера Филиппа Соколинского, ушедшего со своего поста 14 сентября.



После 21 тура чемпионата Белоруссии "МЛ Витебск" набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице.