Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
1 - 0 1 0
ЛитваЗавершен
Мальта
1 - 0 1 0
АндорраЗавершен
Косово
1 - 1 1 1
АвстрияЗавершен
Ирландия
1 - 1 1 1
ИзраильЗавершен
Уэльс
0 - 1 0 1
ДанияЗавершен
Португалия
2 - 1 2 1
НорвегияЗавершен
Нидерланды
2 - 1 2 1
СербияЗавершен
Греция
0 - 0 0 0
ГерманияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Арсенал ТулаЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
БАТЭЗавершен

Уволенный из "Родины" Диас возглавил новую команду

Испанский тренер Хуан Диас возглавил белорусский "МЛ Витебск".
Фото: РПЛ
О назначении 48-летнего специалиста сообщила пресс-служба клуба, при этом продолжительность его контракта не раскрывается.

Предыдущим местом работы Диаса была московская "Родина", которую он покинул в сентябре. В "МЛ Витебск" он сменил российского тренера Филиппа Соколинского, ушедшего со своего поста 14 сентября.

После 21 тура чемпионата Белоруссии "МЛ Витебск" набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится