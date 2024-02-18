"А в чем, на ваш взгляд, заключается звездный статус? Если бы я начал играть в "Локомотиве" в 18–20 лет и на меня бы сразу свалилась известность, тогда, возможно, потерялся бы. Но к тому, что имею сейчас, я шел постепенно. Ценю тот путь, который прошел - после него смешно говорить о звездняке. А где я его вообще мог поймать? В ФНЛ, когда сидел в запасе?", - цитирует Лантратова источник.
Илья Лантратов перешел в "Локомотив" из "Химок" в январе 2023-го года. В текущем сезоне он провел все 18 матчей в составе "железнодорожников" в РПЛ. В ФНЛ в запасе Лантратов сидел в сезоне 2018/19, будучи игроком воронежского "Факела". Стабильное место в основе голкипер получил лишь в марте того года, приняв участие во всех матчах Первой лиги начиная с 29-го тура.
В возрасте 18-ти лет в составе "Локомотива" дебютировал голкипер Даниил Худяков, выйдя на замену в матче чемпионата России против "Химок". В текущем сезоне Худяков на поле не появлялся и является третьим вратарем в иерархии "Локомотива".
Источник: "Sport 24"
Вратарь "Локомотива" Лантратов: где я мог поймать звездняк? В ФНЛ, когда сидел в запасе?
Голкипер московского "Локомотива" Илья Лантратов заявил, что не считает себя игроком со звездным статусом.
Фото: официальный сайт "Локомотива"