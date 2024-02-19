Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
23:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
ЖиронаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
15:00
ТюменьНе начат
Балтика
16:00
РоторНе начат
Динамо
17:00
Крылья СоветовНе начат

Главный тренер ЦСКА Федотов: Дивеев полон энтузиазма. Наша задача - подвести его к сезону в правильном состоянии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ход восстановления после травмы центрального защитника Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА
- Дивеев полон энтузиазма, как и мы. У нас появилась дополнительная боевая единица. Наша задача - подвести его к сезону в правильном состоянии, чтобы он сразу приносил максимальную пользу, - приводит слова Федотова Matchtv.ru.

24-летний центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев в первом матче нынешнего сезона - за Суперкубок России против петербургского "Зенита" (0:0, пен. 4:5) 15 июля 2023 года - получил тяжёлую травму лодыжки. Футболист был вынужденно заменён после первого тайма и больше не выходил на поле в текущем сезоне.

ЦСКА Дивеев Федотов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится