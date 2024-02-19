- Дивеев полон энтузиазма, как и мы. У нас появилась дополнительная боевая единица. Наша задача - подвести его к сезону в правильном состоянии, чтобы он сразу приносил максимальную пользу, - приводит слова Федотова Matchtv.ru.
24-летний центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев в первом матче нынешнего сезона - за Суперкубок России против петербургского "Зенита" (0:0, пен. 4:5) 15 июля 2023 года - получил тяжёлую травму лодыжки. Футболист был вынужденно заменён после первого тайма и больше не выходил на поле в текущем сезоне.
Главный тренер ЦСКА Федотов: Дивеев полон энтузиазма. Наша задача - подвести его к сезону в правильном состоянии
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ход восстановления после травмы центрального защитника Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА