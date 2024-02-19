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Алдонин: ЦСКА будет трудно найти Чалову замену. Выбор нападающих не так велик, не каждый к нам поедет

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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил возможные сложности для красно-синих в случае ухода из клуба нападающего Фёдора Чалова.
Фото: РИА Новости
- Станет ли уход Чалова потерей для ЦСКА? Если до этого дойдёт - конечно. Ему будет трудно найти замену, особенно сейчас, когда выбор нападающих не так велик и ещё не каждый из них к нам поедет. Да и адаптацию к чемпионату никто не отменял, - передаёт слова Алдонина RT.

25-летний нападающий Фёдор Чалов является воспитанником клубной академии ЦСКА и выступает за красно-синих на протяжении всей карьеры, за исключением аренды в швейцарский "Базель" с февраля по июнь 2022 года. В текущем сезоне на его счету 26 матчей за клуб во всех турнирах из 26 возможных, 11 забитых голов и 3 результативных паса.

Ранее появлялась информация о трансферном интересе к Чалову со стороны европейских клубов и петербургского "Зенита".

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