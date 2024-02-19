"Педро пока выглядит даже лучше, чем мы предполагали, исходя из тех соображений, что он получал не так много игровой практики в "Коринтиансе". С другой стороны, хоть нынешнее состояние Педро нас радует, мы прекрасно понимаем, что в таком возрасте возможны любые эмоциональные колебания. Особенно по приезде в Россию", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Педро перешел в "Зенит" из "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за девять миллионов евро. На счету 18-ти летнего бразильца 8 матче за сборную Бразилии до 20-ти лет и два забитых мяча. Игрок отметился тремя забитыми мячами на зимних сборах петербургского клуба. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. После зимней паузы "сине-бело-голубые" сыграют со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Семак: Педро пока выглядит даже лучше, чем мы предполагали
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о новичке клуба Педро.
Фото: ФК "Зенит"