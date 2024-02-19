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Отец Черышева: Денис не против перейти в один из российских клубов

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Дмитрий Черышев , отец полузащитника "Венеции" Дениса Черышева, высказался о будущем своего сына.
Фото: GETTY IMAGES
"Не знаю. Дайте ему сначала доиграть до конца сезона, а дальше посмотрим. Но Денис не против рассмотреть российские клубы", - цитирует Дмитрия Черышева Metaratings.

Дмитрий Черышев возглавляет "Шинник", который выступает в Первой лиге. Денис на данный момент выступает за "Венецию" в итальянской Серии Б, в текущем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах клубах, проведя на поле суммарно 161 минуту. Интернет-портал Transfermarkt оценивает россиянина в 700 тысяч евро, контракт Дениса истекает по окончании сезона.

Черышев Венеция
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