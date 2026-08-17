Новичок "Зенита" высказался о конкуренции с Соболевым

"Очень рад за него. Я приехал сюда, чтобы помочь и внести свой вклад. Неважно, забиваю я или он, — главное, чтобы "Зенит" побеждал.
Саша уже много лет играет в этом чемпионате. Я новичок, который только привыкает к игре команды и к партнерам. Но мы оба здесь, чтобы помогать "Зениту", - сказал Аугусто.
Фелипе Аугусто присоединился к петербургскому клубу в это летнее трансферное окно, перейдя из турецкого "Трабзонспора". В составе новой команды 22-летний бразилец принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, проведя на поле суммарно 252 минуты.
Источник: "Чемпионат"