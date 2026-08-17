Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Спартак Кострома
19:30
УфаНе начат

Новичок "Зенита" высказался о конкуренции с Соболевым

Нападающий "Зенита" Фелипе Аугусто прокомментировал конкуренцию в команде с форвардом Александром Соболевым.
Фото: ФК "Зенит"
"Очень рад за него. Я приехал сюда, чтобы помочь и внести свой вклад. Неважно, забиваю я или он, — главное, чтобы "Зенит" побеждал.

Саша уже много лет играет в этом чемпионате. Я новичок, который только привыкает к игре команды и к партнерам. Но мы оба здесь, чтобы помогать "Зениту", - сказал Аугусто.

Фелипе Аугусто присоединился к петербургскому клубу в это летнее трансферное окно, перейдя из турецкого "Трабзонспора". В составе новой команды 22-летний бразилец принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, проведя на поле суммарно 252 минуты.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится