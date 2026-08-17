Как утверждает источник, атакующий полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков поедет с командой на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Ростовом".
Игра состоится завтра, 18 августа, на стадионе "Ростов Арена" и начнется в 20:45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что глава "РЖД" Олег Белозеров одобрил трансфер Батракова в "Галатасарай" за 25 миллионов евро, а сам игрок уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом.
Действующий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2029 года.
Источник: "СЭ"
Батраков отправился с "Локомотивом" на матч с "Ростовом" в Кубке - источник
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков может сыграть против "Ростова".
Фото: ФК "Локомотив"