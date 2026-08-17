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Батраков отправился с "Локомотивом" на матч с "Ростовом" в Кубке - источник

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков может сыграть против "Ростова".
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, атакующий полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков поедет с командой на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Ростовом".

Игра состоится завтра, 18 августа, на стадионе "Ростов Арена" и начнется в 20:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что глава "РЖД" Олег Белозеров одобрил трансфер Батракова в "Галатасарай" за 25 миллионов евро, а сам игрок уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

Действующий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2029 года.

Источник: "СЭ"

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