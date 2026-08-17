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Воробьев – о старте сезона: давайте не бежать впереди паровоза, но 12 очков на старте - здорово

Нападающий "Краснодара" Дмитрий Воробьев в беседе с Rusfootball.info оценил старт сезона для своей команды.
Фото: ФК "Краснодар"
- 12 очков на старте – это здорово, но это только начало. Давайте не будем бежать впереди паровоза. Еще очень многое впереди, и нам нужно идти от игры к игре. Радоваться пока нечему. Но, конечно, приятно взять на старте максимум очков, - отметил Воробьев.

На данный момент "быки" набрали 12 очков, одержав 4 победы к ряду. Следующий матч "Краснодар" проведет на выезде против махачкалинского "Динамо".

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