- 12 очков на старте – это здорово, но это только начало. Давайте не будем бежать впереди паровоза. Еще очень многое впереди, и нам нужно идти от игры к игре. Радоваться пока нечему. Но, конечно, приятно взять на старте максимум очков, - отметил Воробьев.
На данный момент "быки" набрали 12 очков, одержав 4 победы к ряду. Следующий матч "Краснодар" проведет на выезде против махачкалинского "Динамо".
Воробьев – о старте сезона: давайте не бежать впереди паровоза, но 12 очков на старте - здорово
Нападающий "Краснодара" Дмитрий Воробьев в беседе с Rusfootball.info оценил старт сезона для своей команды.
Фото: ФК "Краснодар"