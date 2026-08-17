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Тюкавин посоветовал болельщикам "Динамо" запастись валидолом

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о результатах команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Что сказать… Надо набраться терпения и запастись валидолом.

Команда строится, пришел Сандро Шварц. Те ребята, которые не знают его требования, привыкают к ним. Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему", - заявил Тюкавин.

Сандро Шварц был назначен главным тренером "Динамо" в мае. Немечкий специалист подписал контракт с московским клубом до лета 2029 года.

Под руководством Шварца команда провела 4 тура в РПЛ, в которых одержала всего одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Бело-голубые занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 4 набранных очка.

Источник: "РБ Спорт"

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