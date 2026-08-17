Тюкавин посоветовал болельщикам "Динамо" запастись валидолом

"Что сказать… Надо набраться терпения и запастись валидолом.
Команда строится, пришел Сандро Шварц. Те ребята, которые не знают его требования, привыкают к ним. Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему", - заявил Тюкавин.
Сандро Шварц был назначен главным тренером "Динамо" в мае. Немечкий специалист подписал контракт с московским клубом до лета 2029 года.
Под руководством Шварца команда провела 4 тура в РПЛ, в которых одержала всего одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Бело-голубые занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 4 набранных очка.
Источник: "РБ Спорт"