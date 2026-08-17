Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Спартак Кострома
19:30
УфаНе начат

Полузащитник "Краснодара" Кристиан: в России нет легких матчей, меня это удивило

Полузащитник "Краснодара" бразилец Кристиан в беседе с Rusfootball.info высказался об уровне РПЛ. Игрок отметил, что легких матчей в российском чемпионате нет.
Фото: ФК "Краснодар"
- В российском чемпионате все матчи тяжелые, легких – нет. Я удивился этому. К каждому матчу нужно готовиться со всей серьезностью и максимальной самоотдачей. Даже "Ахмат" нам доставил некоторые трудности, это говорит о том, что все команды здесь хорошего уровня. Нам нужно усердно работать и становиться лучше с каждым днем, – сказал Кристиан.

"Краснодар" одержал победу в четвертом туре РПЛ над "Ахматом". Единственный и победный гол в составе "Краснодара" забил новичок "быков" Кристиан. Одержав победу, "Краснодар" остался на первом месте с 12 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится