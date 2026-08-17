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Нападающий сборной Сенегала не перейдет в "Рубин" - источник

Форвард отказался от варианта с казанским клубом.
Фото: Getty Images
По данным источника, нападающий сборной Сенегала Бамба Диенгу отказался от перехода в "Рубин", который предлагал ему зарплату около 2 млн евро за сезон.

Сообщается, что до предметных переговоров не дошло, так как 26-летний футболист хочет продолжить карьеру в Европе и рассматривает предложения от европейских клубов.

Этим летом Диенгу покинул "Лорьян" и находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне сенегальский форвард оформил во Франции 16+1 по системе гол плюс пас в 26 матчах.

Источник: Sport24

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