Как сообщает пресс-служба "Зенита", легендарный артист из США Канье Уэст впервые приедет в Россию, где на стадионе "Газпром Арена" выступит со своим шоу.
В рамках мирового тура звезда хип-хоп сцены даст в Санкт-Петербурге два эксклюзивных концерта, которые запланированы на 10 и 11 октября.
За свою музыкальную карьеру Канье Уэст выиграл 24 премии "Грэмми" при более чем 70 номинациях. Он является одним из самых титулованных хип-хоп-исполнителей в истории этой премии.
На стадионе "Зенита" выступит мировая звезда Канье Уэст
Американский рэпер посетит с концертами Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Зенит"