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На стадионе "Зенита" выступит мировая звезда Канье Уэст

Американский рэпер посетит с концертами Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает пресс-служба "Зенита", легендарный артист из США Канье Уэст впервые приедет в Россию, где на стадионе "Газпром Арена" выступит со своим шоу.

В рамках мирового тура звезда хип-хоп сцены даст в Санкт-Петербурге два эксклюзивных концерта, которые запланированы на 10 и 11 октября.

За свою музыкальную карьеру Канье Уэст выиграл 24 премии "Грэмми" при более чем 70 номинациях. Он является одним из самых титулованных хип-хоп-исполнителей в истории этой премии.

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