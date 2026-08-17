Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко является лучшим в РПЛ по предотвращенным голам.
28-летний голкипер пропустил 4 мяча при 6.1 xGoT в новом чемпионате, предотвратив больше двух голов - 2.1.
В пятерку лучших игроков по этому показателю попали Владислав Тороп (ЦСКА) и Илья Лантратов ("Локомотив") - 2.0, Максим Бориско ("Балтика", ЦСКА) - 1.9, Андрей Лунев ("Динамо" - 0.9.
Источник: Opta Sports
Максименко – лучший вратарь РПЛ по одному показателю
У голкипера "Спартака" Александра Максименко лучший показатель в чемпионате по предотвращенным голам.
Фото: ФК "Спартак"