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Максименко – лучший вратарь РПЛ по одному показателю

У голкипера "Спартака" Александра Максименко лучший показатель в чемпионате по предотвращенным голам.
Фото: ФК "Спартак"
Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко является лучшим в РПЛ по предотвращенным голам.

28-летний голкипер пропустил 4 мяча при 6.1 xGoT в новом чемпионате, предотвратив больше двух голов - 2.1.

В пятерку лучших игроков по этому показателю попали Владислав Тороп (ЦСКА) и Илья Лантратов ("Локомотив") - 2.0, Максим Бориско ("Балтика", ЦСКА) - 1.9, Андрей Лунев ("Динамо" - 0.9.

Источник: Opta Sports

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