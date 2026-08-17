В махачкалинском "Динамо" заявили, что были близки к подписанию одного из героев ЧМ-2026

Rusfootball.info заявил, что этим летом в дагестанский клуб мог перейти голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Стороны были близки к заключению сделки. Гендиректор " Динамо " Мх Шамиль Газизов в беседе сзаявил, что этим летом в дагестанский клуб мог перейти голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Стороны были близки к заключению сделки.

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"Это правда, что мы вели переговоры по Возиньи, все было очень близко. С нашей стороны мы предложили ему хорошие условия, и в целом он был готов приехать. Затем образовалась некая пауза, а после он сказал нам, что перейдет в "Коло-Коло". Думаю, это была бы интересная история, перейди он к нам", — сказал Газизов.



На чемпионате мира 2026 года Возиньи провел за сборную Кабо-Верде четыре матча и дважды сохранил свои ворота "сухими" — в том числе в матче со сборной Испании.