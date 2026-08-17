Бускетс вошел в тренерский штаб "Барселоны-2"

Экс-хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс стал тренером второй команды.

Фото: ФК "Барселона"

Бывший опорный полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс вошел в тренерский штаб второй команда каталонцев, где будет ассистентом Жулиано Белетти. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Бускетс в 2025 завершил профессиональную игровую карьеру. 38-летний испанец защищал сине-гранатовые цвета с 2006 по 2023 год, после чего играл за "Интер Майами".



В составе каталонской команлы бывший хавбек 9 раз становился чемпионом Испании, по 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и по 7 раз - Кубок и Суперкубок Испании.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ла Лига