Бывший опорный полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс вошел в тренерский штаб второй команда каталонцев, где будет ассистентом Жулиано Белетти. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Бускетс в 2025 завершил профессиональную игровую карьеру. 38-летний испанец защищал сине-гранатовые цвета с 2006 по 2023 год, после чего играл за "Интер Майами".
В составе каталонской команлы бывший хавбек 9 раз становился чемпионом Испании, по 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и по 7 раз - Кубок и Суперкубок Испании.
Бускетс вошел в тренерский штаб "Барселоны-2"
Экс-хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс стал тренером второй команды.
Фото: ФК "Барселона"