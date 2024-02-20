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Сотрудник АФК: на Кубке Азии сборная России могла бы ставить задачи как минимум на полуфинал

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Технический эксперт АФК Алишер Никимбаев оценил задачи, которые могла бы ставить перед собой сборная России при участии в Кубке Азии.
Фото: РФС
- Россия как минимум могла бы ставить задачи на полуфинал. Это всё условности и предположения. Если у Узбекистана четвертьфинал был задачей минимум, то Россия должна была бы дойти до полуфинала, - цитирует Никимбаева Metaratings.ru.

В январе-феврале 2024 года в Катаре прошёл Кубок Азии-2023, победителем турнира стала национальная команда Катара. Квалификация на Кубок Азии-2027 совмещена с отборочным турниром АФК на Чемпионат мира-2026, который начался в октябре 2023 года.

Сборная России с февраля 2022 года может играть только товарищеские матчи из-за отстранения по политическим причинам со стороны УЕФА и ФИФА. В декабре 2023 года исполком РФС, как и годом ранее, принял решение не переходить из УЕФА в АФК, продолжив попытки уговорить УЕФА на возвращение российских команд в европейские соревнования.

АФК Кубок Азии Сборная России
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