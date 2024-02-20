- Разве нормально менять регламент в разгар чемпионата? Вот и я так считаю. Мы проиграли финал, поэтому уже нет смысла что-то говорить или посыпать голову пеплом. Регламент поменяли под "Спартак"? Я думаю, да. А как ещё это понять? Кроме "Спартака" и "Алании" на первое место никто не претендовал. После чемпионата меняйте регламент как хотите, но по ходу сезона этого делать нельзя, - приводит слова Тедеева "Чемпионат".
По итогам двухкругового турнира чемпионата России-1996 во главе турнирной таблицы находились владикавказская "Алания" и московский "Спартак", набравшие по 72 очка в 34 матчах. Владикавказцы опережали москвичей по количеству побед (22 против 21), однако по ходу сезона в регламент было внесено изменение, согласно которому чемпион страны в случае равенства очков у двух команд должен был определяться в дополнительном "Золотом матче".
В "Золотом матче-1996" победу со счётом 2:1 одержал "Спартак".
Бахва Тедеев: в 1996 году регламент поменяли под "Спартак" - кроме них и "Алании" на первое место никто не претендовал
Экс-полузащитник владикавказской "Алании" Бахва Тедеев высказал мнение о том, что по ходу сезона-1996 регламент изменили, чтобы повысить шансы на чемпионство московского "Спартака".
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