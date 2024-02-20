ЦСКА подписал контракт с 19-летним алжирским новичком Сид Ахмедом Айссауи, выступавшим ранее за УСМ Алжир. Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале, зарплата Айссауи в контракте с "армейцами" прописана в рублях. Это первый контракт с иностранцем без привязки к иностранной валюте.
Конкуренцию ЦСКА в борьбе за футболиста молодежной сборной Алжира, как сообщает источник, составлял клуб "Остин" из американской МЛС. Однако ключевое значение сыграло желание самого футболиста перейти в ЦСКА.
Ранее "армейцы" объявили о подписании контракта с Сид Ахмедом Айссауи до конца сезона 2025/26 с опцией продления еще на два сезона. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 250 тысяч евро.
Журналист Карпов: Айсауи будет получать зарплату в ЦСКА в рублях. Это первый такой контракт с иностранцем
Стали известны детали контракта алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи с ЦСКА.
Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА