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Журналист Карпов: Айсауи будет получать зарплату в ЦСКА в рублях. Это первый такой контракт с иностранцем

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Стали известны детали контракта алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи с ЦСКА.
Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА
ЦСКА подписал контракт с 19-летним алжирским новичком Сид Ахмедом Айссауи, выступавшим ранее за УСМ Алжир. Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале, зарплата Айссауи в контракте с "армейцами" прописана в рублях. Это первый контракт с иностранцем без привязки к иностранной валюте.

Конкуренцию ЦСКА в борьбе за футболиста молодежной сборной Алжира, как сообщает источник, составлял клуб "Остин" из американской МЛС. Однако ключевое значение сыграло желание самого футболиста перейти в ЦСКА.

Ранее "армейцы" объявили о подписании контракта с Сид Ахмедом Айссауи до конца сезона 2025/26 с опцией продления еще на два сезона. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 250 тысяч евро.

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