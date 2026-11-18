- Я только за эту идею, поддерживаю данную инициативу.
Расширение РПЛ, прежде всего, даст шанс нашим российским ребятам проявить себя на большом уровне. Знаю, что у противников этой идеи есть аргумент, что у каких-то команд нет бюджетов, но взгляните на таблицу Первой лиги - все клубы, включая "Сочи", способны играть в РПЛ, и более того, имеют определенный фундамент, в том числе финансовый, - приводит слова тренера "СЭ".
Инициатива обсуждалась на общем собрании РПЛ на прошлой неделе. Сейчас в высшем дивизионе российского чемпионата выступают 16 клубов.