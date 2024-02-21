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Михаил Кержаков: с высокой долей вероятности это мой последний сезон в “Зените” и в футболе

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Голкипер петербургского “Зенита” Михаил Кержаков высказался о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"
– С высокой долей вероятности это мой последний сезон в “Зените” и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для маневра. Без этого никак.

Напомним, Михаилу Кержакову 37 лет. Он является воспитанником петербургского “Зенита”. В стан сине-бело-голубых российский вратарь вернулся в 2015 году. Его текущее трудовое соглашение с командой рассчитано до июня этого года. В составе “Зенита” Кержаков в общей сложности завоевал 12 трофеев. В том числе пять раз он становился чемпионом России.

Источник: “Чемпионат”

Кержаков М Зенит
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