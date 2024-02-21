– С высокой долей вероятности это мой последний сезон в “Зените” и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для маневра. Без этого никак.
Напомним, Михаилу Кержакову 37 лет. Он является воспитанником петербургского “Зенита”. В стан сине-бело-голубых российский вратарь вернулся в 2015 году. Его текущее трудовое соглашение с командой рассчитано до июня этого года. В составе “Зенита” Кержаков в общей сложности завоевал 12 трофеев. В том числе пять раз он становился чемпионом России.
Источник: “Чемпионат”
Михаил Кержаков: с высокой долей вероятности это мой последний сезон в “Зените” и в футболе
Голкипер петербургского “Зенита” Михаил Кержаков высказался о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"