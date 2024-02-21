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Петржела: у "Зенита" есть деньги, чтобы легко найти замену Кержакову

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слова голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова о возможном завершении карьеры после нынешнего сезона.
Фото: РПЛ
- Только сам Кержаков знает, с чем связано его решение закончить карьеру в скором времени. Если он так решил, то тут нельзя ничего сказать. Думаю, "Зенит" легко найдёт замену Кержакову. У них есть для этого деньги, - передаёт слова Петржелы "Чемпионат".

37-летний вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков является воспитанником клубной академии петербуржцев. В ходе своей карьеры Кержаков выступал за ульяновскую "Волгу", астраханский "Волгарь", владикавказскую "Аланию"и "Оренбург" на правах аренды, за нижегородскую "Волгу" и махачкалинский "Анжи" - на полноценном контракте.

С июня 2017 года после возвращения из аренды в "Оренбург" Кержаков выступал только за "Зенит".

Зенит Кержаков М Петржела
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