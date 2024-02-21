Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал возможное введение налога на легионеров для клубов. По словам Митрофанова, на данный момент проект находится в состоянии заморозки, хотя изначально планировалось его ввести, но планы поменялись из-за пандемии и отстранения от еврокубков, что ударило по доходам клубов.
Как сообщил Митрофанов, концепция утверждена. В течение 6 месяцев в планах вернуться к обсуждению данного проекта, а также узнать позицию клубов по данному вопросу.
«Важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на Исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/25. Либо продлить заморозку еще на один сезон», - передает слова Митрофанова «СЭ» .
Митрофанов – о возможном введении налога на легионеров: важно выслушать позицию клубов
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился комментарием относительно возможного введения налога на легионеров в чемпионатах России.
Фото: ФК "Зенит"