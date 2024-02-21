"Сейчас по всем статистическим показателям он может быть первым номером. Просто ему надо больше доверять. Статистически Васютин сильнее Кержакова и Адамова. Но есть небольшой элемент "нефартовости". Например, он вышел в матче с "Оренбургом" (1:3), и, якобы, три удара в створ — три гола. Но гол приходит не от вратаря, а от защитника. Его ошибок, как таковых, в тех моментах нет", - приводит слова Дубровина Sport24.
В текущем сезоне Васютин провел за "Зенит" 5 матчей, пропустил 7 мячей и провел две "сухих" встречи. На счету Кержакова 8 матчей "на ноль" в 15-ти встречах при 12-ти пропущенных голах. Адамов вышел в старте 6 раз, пропустил 4 мяча и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. После зимней паузы петербургский клуб сыграет с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Агент Васютина: статистически Александр сильнее Кержакова и Адамова, но есть небольшой элемент "нефартовости"
Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы Александра Васютина, высказался о вратарской позиции в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"