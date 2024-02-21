Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Порту
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм

Лига конференций УЕФА

Гент
1 - 1 1 1
Маккаби ХайфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Лутон Таун2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
4 - 0 4 0
АстанаЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен

Новичок "Ростова" Сако: Кот-д’Ивуар, скорее всего, обыграл бы сборную России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новичок "Ростова" Умар Сако считает, что сборная Кот-д’Ивуар обыграла бы Россию.
Фото: ФК "Ростов"
"Кот-д’Ивуар, скорее всего, обыграл бы сборную России. Выше ли у нас уровень футбола? Нет. Наши игроки, выступающие за национальную команду, играют в топовых клубах Европы", - цитирует Сако "РБ Спорт".

Умар Сако перешел в "Ростов" из "Арды" в аренду в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне центральный защитник провел за болгарский клуб 20 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 600 тысяч евро. Национальная команда России в марте проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го числа со сборной Парагвая. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо".

Ростов Сако Сборная России Сборная Кот-д’Ивуара
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится