"Кот-д’Ивуар, скорее всего, обыграл бы сборную России. Выше ли у нас уровень футбола? Нет. Наши игроки, выступающие за национальную команду, играют в топовых клубах Европы", - цитирует Сако "РБ Спорт".
Умар Сако перешел в "Ростов" из "Арды" в аренду в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне центральный защитник провел за болгарский клуб 20 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 600 тысяч евро. Национальная команда России в марте проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го числа со сборной Парагвая. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо".
Новичок "Ростова" Сако: Кот-д’Ивуар, скорее всего, обыграл бы сборную России
Новичок "Ростова" Умар Сако считает, что сборная Кот-д’Ивуар обыграла бы Россию.
Фото: ФК "Ростов"