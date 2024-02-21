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Агент Васютина: пока переговоры о новом контракте с "Зенитом" не ведутся, к игроку есть интерес от клубов РПЛ

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Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера "Зенита" Александра Васютина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть ли переговоры по новому контракту? Мы это чуть позже будем обсуждать. Пока в этом плане ничего нет. Есть ли интерес со стороны клубов РПЛ? Интерес есть", - цитирует Дубровина "Спорт день за днем".

В текущем сезоне Васютин провел за "Зенит" 5 матчей, пропустил 7 мячей и провел две "сухих" встречи. Контракт голкипера с петербургским клубом истекает по окончании текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего вратаря в 400 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка.

Зенит Васютин
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