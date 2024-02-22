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“СЭ”: Кучаев прибыл на сборы “Пари НН”

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Российский полузащитник Константин Кучаев прибыл в расположение нижегородского “Пари НН”.
Фото: "Матч ТВ"
Как сообщает источник, Кучаев прибыл в ОАЭ. Он оказался в расположение “Пари НН”. Отметим, что сегодня в СМИ появлялась информация о том, что Константин уже заключил контракт с нижегородцами. Однако генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов опроверг эти слухи.

Напомним, ранее главный тренер “Пари НН” Сергей Юран сообщил о том, что нижегородский клуб арендует Кучаева у московского ЦСКА.

Источник: “СЭ”

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