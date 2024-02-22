Как сообщает источник, Кучаев прибыл в ОАЭ. Он оказался в расположение “Пари НН”. Отметим, что сегодня в СМИ появлялась информация о том, что Константин уже заключил контракт с нижегородцами. Однако генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов опроверг эти слухи.
Напомним, ранее главный тренер “Пари НН” Сергей Юран сообщил о том, что нижегородский клуб арендует Кучаева у московского ЦСКА.
Источник: “СЭ”
“СЭ”: Кучаев прибыл на сборы “Пари НН”
Российский полузащитник Константин Кучаев прибыл в расположение нижегородского “Пари НН”.
Фото: "Матч ТВ"