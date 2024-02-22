– В текущей ситуации, когда тренерский штаб не мог гарантировать ему место в основном составе, было принято непростое общее решение отпустить Костю в Нижний Новгород. Надеемся, что Костя сможет там играть и перезапустить карьеру.
Ранее стало известно о том, что полузащитник Константин Кучаев покинул московский ЦСКА. Стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. После этого российский футболист перебрался в нижегородский “Пари НН”. С новой командой Кучаев подписал соглашение до конца этого сезона.
Напомним, Кучаев находился в системе армейцев с 2015 года.
Источник: “Матч ТВ”
Бабаев: тренерский штаб ЦСКА не мог гарантировать Кучаеву место в составе
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Константина Кучаева в нижегородский “Пари НН”.
Фото: ПФК ЦСКА