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Бабаев: тренерский штаб ЦСКА не мог гарантировать Кучаеву место в составе

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Константина Кучаева в нижегородский “Пари НН”.
Фото: ПФК ЦСКА
– В текущей ситуации, когда тренерский штаб не мог гарантировать ему место в основном составе, было принято непростое общее решение отпустить Костю в Нижний Новгород. Надеемся, что Костя сможет там играть и перезапустить карьеру.

Ранее стало известно о том, что полузащитник Константин Кучаев покинул московский ЦСКА. Стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. После этого российский футболист перебрался в нижегородский “Пари НН”. С новой командой Кучаев подписал соглашение до конца этого сезона.

Напомним, Кучаев находился в системе армейцев с 2015 года.

Источник: “Матч ТВ”

Кучаев ЦСКА Росс Бабаев Нижний Новгород
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