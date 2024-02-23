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Силкин: может, у "Динамо" сейчас денег нет. Состав сильный, главное, чтобы в РПЛ судьи не мешали

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Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал итоги трансферной кампании бело-голубых в зимнее окно 2024 года.
Фото: ТАСС
- В прошлое трансферное окно "Динамо" хорошо укрепилось, а сейчас, может быть, денег нет. Состав у команды достаточно сильный, чтобы бороться в РПЛ. Главное, чтобы судьи не мешали, - передаёт слова Силкина "Чемпионат".

Московское "Динамо" зимой 2024 года не пополнило состав ни одним игроком, исключая возвращение из аренды в БАТЭ ранее приобретённого у борисовчан 20-летнего белорусского голкипера Андрея Кудравца. При этом бело-голубых покинули вингер Даниил Лесовой, полузащитник Игорь Школик и вратарь Иван Будачёв.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" находится на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 6 очков.

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