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Аршавин: планирую ли в будущем работать тренером? Да я не знаю, посмотрим

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал об обучении на тренера в академии РФС.
Фото: "Матч ТВ"
"Я уже был на стажировке в "Динамо", я прошёл это задание в РФС, специально ездил к Марцелу Личке, потому что это задание нужно обязательно сделать. Я уже тренировал, помогал Дмитрию Владимировичу Полякову, который сейчас помощник у Ивана Шабарова в молодёжной сборной. Планирую ли в будущем работать тренером? Да я не знаю, посмотрим, главное — получить лицензию", - цитирует Аршавина "ТАСС".

Аршавин выступал за "Зенит", "Кубань", "Кайрат" и лондонский "Арсенал". Также на счету нападающего 17 голов в 74-х матчах за сборную России. Россиянин является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды. На данный момент Андрей Сергеевич занимает должность заместителя генерального директора в петербургском "Зените" и является экспертом телеканала "Матч ТВ". На церемонии открытия "Игр будущего" Аршавин попросил президента Российской Федерации Владимира Путина посодействовать в создании аналога футбольного симулятора FIFA.

Аршавин Зенит
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