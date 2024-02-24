"Я в последнем сезоне чемпионата СССР забил 13 мячей. Смешно, что сейчас считают передачи, а в наше время, когда мы по 20 голевых пасов отдавали, их не считали — все уже забыли. Конечно, я положил бы 15-18 мячей в нынешнем сезоне РПЛ. А почему не положил бы?", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Полузащитник отличился 116-ю забитыми голами в 445-ти матчах на клубном уровне. Также на счету Мостового 50 матчей за сборную России и десять забитых голов. Напомним, что недавно главный тренер "Пари НН" Сергей Юран заявил, что смог бы забить 16-17 мячей в чемпионате России. После 18-ти сыгранных туров лучшим бомбардиром РПЛ является форвард "Зенита" Матео Кассьерра с 14-ю забитыми мячами в своем активе.
Мостовой: я положил бы 15-18 мячей в нынешнем сезоне РПЛ
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что смог бы забить более 15-ти мячей в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"