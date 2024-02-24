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Чистяков: Сергеев – топ-1 нападающий в РПЛ

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Защитник “Зенита” Дмитрий Чистяков, на правах аренды выступающий за “Сочи”, назвал лучшего нападающего чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Зенит"
– Кто топ-1 среди нападающих — Кордоба, Дзюба и Чалов? Чалов мне тоже очень нравится. Федя очень сильно прибавил, и я очень рад за него. Топ-1? Сергеев.

Напомним, Иван Сергеев является футболистом петербургского “Зенита”. Он выступает за сине-бело-голубых с 2022 года. Текущий трудовой контракт нападающего с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне Сергеев принял участие в 23 матчах своей команды. Он записал в собственный актив забил 10 голов и три результативные передачи.

Источник: “РБ Спорт”

Сергеев Чистяков Зенит
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