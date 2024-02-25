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Агент Галунов рассказал о том, что Классен отказался от аренды из "Спартака" в казахстанский клуб

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Футбольный агент Сергей Галунов рассказал о сорвавшейся аренде Леона Классена.
Фото: ФК "Спартак"
"По поводу аренды Классена отвечу так: любая сделка — зачастую работа группы людей на разных "полюсах" заинтересованных сторон. Одна группа говорила с клубом из Казахстана. Все было позитивно и конструктивно, пока ситуация не дошла до игрока и его представителя. От них ответ был категоричный — игрок никуда из "Спартака" не поедет, будет биться за место в составе и т. д. и т. п", - цитирует Галунова Metaratings.

В текущем сезоне Классен принял участие в семи матчах "Спартака" и отметился 2-мя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 500 тысяч евро. Напомним, что московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Классен
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