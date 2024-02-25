"Конечно, "Спартаку" не хватит одного Угальде, чтобы догнать "Зенит". Им нужно было купить как минимум пять перспективных и талантливых футболистов, чтобы бороться с "Зенитом" на равных. Думаю, "Спартак" не поднимется выше пятого места в этом сезоне", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, что в зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. Московский клуб уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.
Петржела: "Спартаку" не хватит одного Угальде, чтобы догнать "Зенит", им нужно было купить как минимум пять футболистов
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела порассуждал об игре "Спартака" во второй части чемпионата.
Фото: ФК "Зенит"