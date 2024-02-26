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Быстров - о работе в "Спартаке": они Титова и Аленичева не могут позвать - своих настоящих легенд

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Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал "красно-белых" за отношение к своим ветеранам.
Фото: РИА Новости
"Как поступлю, если мне позвонят из "Спартака" и позовут на работу? Они Титова и Аленичева не могут позвать - своих легенд настоящих, которые разбираются в работе на футбольных должностях", - цитирует Быстрова источник.

Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Аленичев был назначен на пост главного тренера "красно-белых" в июне 2015-го года и проработал до августа 2016-го, после чего был уволен. Другой экс-спартаковец Егор Титов работал в тренерском штабе Аленичева и покинул команду вместе с главным тренером.

Сезон 2015/16 под руководством Аленичева "Спартак" завершил на 6-й строчке в турнирной таблице, а в следующем голу выиграл золотые медали под управлением Массимо Карреры.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Быстров Аленичев Титов
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