"Как поступлю, если мне позвонят из "Спартака" и позовут на работу? Они Титова и Аленичева не могут позвать - своих легенд настоящих, которые разбираются в работе на футбольных должностях", - цитирует Быстрова источник.
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Аленичев был назначен на пост главного тренера "красно-белых" в июне 2015-го года и проработал до августа 2016-го, после чего был уволен. Другой экс-спартаковец Егор Титов работал в тренерском штабе Аленичева и покинул команду вместе с главным тренером.
Сезон 2015/16 под руководством Аленичева "Спартак" завершил на 6-й строчке в турнирной таблице, а в следующем голу выиграл золотые медали под управлением Массимо Карреры.
Источник: "РБ Спорт"
Быстров - о работе в "Спартаке": они Титова и Аленичева не могут позвать - своих настоящих легенд
Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал "красно-белых" за отношение к своим ветеранам.
Фото: РИА Новости