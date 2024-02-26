"Пожелания "Спартаку" на заключительную часть сезона? Желаю "красно-белым" выиграть 12 из 12 оставшихся матчей в РПЛ. Возможно ли это? К этому надо стремиться", - цитирует Карреру источник.
Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018-го года. В сезоне 2016/17 под руководством итальянского специалиста "красно-белые" стали чемпионами России. Эта победа до сих пор остается последней для "Спартака" в чемпионатах России.
Весенняя часть чемпионата начнется для "Спартака" в Санкт-Петербурге. В рамках 19-го тура московскую команду примет на своем поле "Зенит", По итогам первой части сезона на счету подопечных Гильермо Абаскаля 30 очков - это на 8 меньше, чем у лидирующего "Краснодара". "Спартак" за 12 туров до финиша занимает 5-е место в таблице РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Каррера: желаю "Спартаку" победить во всех 12 оставшихся матчах РПЛ
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера поделился напутствием бывшей команде перед стартом весеннего отрезка в РПЛ.
Фото: Imago