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Каррера: желаю "Спартаку" победить во всех 12 оставшихся матчах РПЛ

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Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера поделился напутствием бывшей команде перед стартом весеннего отрезка в РПЛ.
Фото: Imago
"Пожелания "Спартаку" на заключительную часть сезона? Желаю "красно-белым" выиграть 12 из 12 оставшихся матчей в РПЛ. Возможно ли это? К этому надо стремиться", - цитирует Карреру источник.

Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018-го года. В сезоне 2016/17 под руководством итальянского специалиста "красно-белые" стали чемпионами России. Эта победа до сих пор остается последней для "Спартака" в чемпионатах России.

Весенняя часть чемпионата начнется для "Спартака" в Санкт-Петербурге. В рамках 19-го тура московскую команду примет на своем поле "Зенит", По итогам первой части сезона на счету подопечных Гильермо Абаскаля 30 очков - это на 8 меньше, чем у лидирующего "Краснодара". "Спартак" за 12 туров до финиша занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Каррера
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