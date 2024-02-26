"Срабатываемся. Пока не говорим на одном языке в буквальном смысле, но, мне кажется, уже хорошо понимаем друг друга на поле. Надеюсь, дальше будет только лучше", - цитирует Адамова "Матч ТВ".
Напомним, что центральный защитник Нино перешел в "Зенит" из "Флуминенсе" в зимнее трансферное окно за пять миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. После зимней паузы петербургский клуб сыграет с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Голкипер "Зенита" Адамов - о Нино: мне кажется, уже хорошо понимаем друг друга на поле
Вратарь "Зенита" Денис Адамов высказался о новичке клуба Нино.
Фото: ФК "Зенит"