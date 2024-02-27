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Личка: если бы мне предложили Артура - тоже бы не отказался. "Динамо" тяжело купить двух игроков за 25 млн, как "Зенит"

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал зимние трансферы петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
- "Зенит" купил Артура за 18 миллионов евро - топового игрока. Если бы мне его предложили, я бы тоже не отказался. Нино - сильный центральный защитник. Я его знал ещё раньше, по "Флуминенсе". "Зенит" взял двух хороших футболистов, клуб может себе позволить делать такие трансферы. У "Динамо" тоже всё хорошо с финансами, но нам очень тяжело купить ещё двух игроков за 25 миллионов евро, - передаёт слова Лички "СЭ".

Петербургский "Зенит" зимой 2024 года пополнил состав четырьмя игроками. К сине-бело-голубым перешли 26-летний бразильский вингер Артур из "Палмейраса" за 15 миллионов евро, 18-летний вингер Педро из "Коринтианса" за 9 миллионов евро, 26-летний центральный защитник Нино из "Флуминенсе" за 5 миллионов евро и 26-летний атакующий полузащитник Ильзат Ахметов из "Краснодара" за 850 тысяч евро.

Состав московского "Динамо" зимой 2024 года пополнил 20-летний вратарь Андрей Кудравец, вернувшийся из аренды в белорусском БАТЭ.

Динамо Зенит Артур Личка Российские трансферы
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