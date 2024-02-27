Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Борнмут
22:30
ЛестерНе начат
Блэкберн
22:45
НьюкаслНе начат
Лутон Таун
23:00
Манчестер СитиНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
23:30
МальоркаНе начат

Кубок Франции

Новости
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Гранат: хочется, чтобы российские футболисты "Динамо" получали больше игрового времени

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Динамо" Владимир Гранат сказал, что хотел бы, чтобы российские игроки получали больше игрового времени.
Фото: РФС
"Хотелось бы, чтобы "Динамо" навязало серьезную борьбу в чемпионской гонке. Надеюсь, Бителло себя еще лучше проявит во второй части чемпионата. Если честно, хочется, чтобы российские футболисты "Динамо" получали больше игрового времени", - цитирует Граната "РБ Спорт".

В первой части чемпионата в топ-3 игроков по сыгранным минутам вошли: Скопинцев, Тюкавин и Бальбуэна. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. После зимней паузы подопечные Марцела Лички сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Динамо Гранат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится