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Игнатов - об Угальде: он очень квалифицированный футболист, который будет приносить много пользы команде и забивать голы

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о новичке клуба Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Манфред — нападающий другого плана. Маленького роста, коренастый, быстрый, очень техничный и с хорошим первым касанием. Он очень квалифицированный футболист, который будет приносить много пользы команде и забивать голы", - цитирует Игнатова "Матч ТВ".

Манфред Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Игнатов Угальде
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