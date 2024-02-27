"Манфред — нападающий другого плана. Маленького роста, коренастый, быстрый, очень техничный и с хорошим первым касанием. Он очень квалифицированный футболист, который будет приносить много пользы команде и забивать голы", - цитирует Игнатова "Матч ТВ".
Манфред Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Игнатов - об Угальде: он очень квалифицированный футболист, который будет приносить много пользы команде и забивать голы
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о новичке клуба Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"