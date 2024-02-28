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Вратарь “Свинов” может покинуть “Спартак”

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Голкипер “Спартака” Илья Свинов может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, Свинов может уйти из “Спартака”. Ожидается, что это произойдет предстоящим летом.

Отметим, что Свинов является игроком московского клуба с января 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, “Спартак” после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице. На его счету 30 очков.

Источник: “Евро-Футбол”

Свинов Спартак
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