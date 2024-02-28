Как сообщает источник, Свинов может уйти из “Спартака”. Ожидается, что это произойдет предстоящим летом.
Отметим, что Свинов является игроком московского клуба с января 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2025 года.
Напомним, “Спартак” после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице. На его счету 30 очков.
Источник: “Евро-Футбол”
Вратарь “Свинов” может покинуть “Спартак”
Голкипер “Спартака” Илья Свинов может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Спартак"